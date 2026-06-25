Шмигаль розповів про стратегічну мету енергетики України до 2035 року

Україна до 2035 року має стратегічну мету повернутися до 54 ГВт генеруючої потужності – її рівня до початку агресії РФ у 2014 році.

Про це повідомив перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль на URC 2026 у Гданську, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нашим головним пріоритетом і фокусом є розвиток генеруючих потужностей. Без достатньої генерації не може бути економічного відновлення. Жодного промислового зростання, ні масштабної реконструкції, ні довгострокової енергобезпеки.

Тож наша стратегічна амбіція – повернутися до 54 ГВт встановленої потужності", – сказав Шмигаль.

Це рівень, який Україна мала до початку російської агресії у 2014 році. Після цього обсяги генерації стрімко знизилися через втрату територій та російські удари по енергосистемі.

За словами міністра, 50% цієї потужності має складати атомна генерація, 30% – відновлювана енергетика, 20% – газова генерація.

Нагадаємо:

У лютому голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв, що енергосистемі України буде потрібно орієнтовно 9,5 ГВт нової генерації в найближчому майбутньому, а держава та бізнес мають налагодити ефективну співпрацю, щоб електростанції з'явились якнайшвидше.