Шмигаль доручив покращити передачу електроенергії із Заходу на Схід країни

Володимир Тунік-Фриз — 19 січня, 09:46
Денис Шмигаль

Перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль розповів про зустріч із НЕК "Укренерго", на якій одним з пріоритетних завдань доручив покращити енергетичне сполучення між Заходом та Сходом України.

Про це Денис Шмигаль написав на своєму каналі у Telegram.

Він зазначив, що покращення сполучення необхідне для ефективного використання згенерованої та імпортованої електроенергії саме там, де у ній є найбільша потреба.

"Мова, як про ремонти, так і про розбудову мережі. Поставлені завдання, які дозволять зменшити тривалість відключень там, де ситуація зараз найбільш складна", – сказав Шмигаль.Серед інших пріоритетмів міністр енергетики зазначив:

  • збільшення можливостей щодо імпорту електроенергії. "Очікуємо швидких результатів щодо розбудови міждержавних інтерконекторів на кордонах з ЄС", – сказав Шмигаль;
  • зменшення бюрократії;
  • забезпечення ефективного ремонту енергомереж у наближених до фронту громадах та убезпечення підстанцій;
  • спростити підключення розподіленої генерації.

Нагадаємо:

На ранок 19 січня через складну ситуацію в енергосистемі, в кількох регіонах України запровадили екстрені відключення світла, однак в НЕК "Укренерго" не уточнили про які саме регіони йде мова.

Міністр енергетики Шмигаль зазначив, що через низьку температуру та зношену інфраструктуру у Києві та області фіксуються постійні локальні аварії, ремонтники працюють над поверненням тепла 143 будинкам у столиці.

