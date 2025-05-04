Shell може поглинути британського нафтового гіганта – Bloomberg

Shell Plc працює з радниками над оцінкою потенційного поглинання British Petroleum (BP), але чекає подальшого падіння акцій і цін на нафту, перш ніж вирішити, чи варто подавати заявку, кажуть люди, знайомі з цим питанням.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За словами джерел видання, останніми тижнями компанія більш серйозно обговорює можливість і переваги поглинання BP зі своїми радниками, але просить не називати їхніх імен, оскільки ця інформація є приватною.

Акції BP вже втратили майже третину своєї вартості за останні 12 місяців, оскільки план виходу з кризи не сподобався інвесторам, а ціни на нафту різко впали. Будь-яке остаточне рішення щодо поглинання, ймовірно, буде залежати від того, чи продовжить падіння акцій ВР, як ажуть джерела Bloomberg.

Переговори перебувають на ранній стадії, і Shell може вирішити зосередитися на викупі акцій і придбанні нових компаній, а не на мега-злитті. Інші великі енергетичні компанії також аналізують, чи захочуть вони брати участь у торгах за BP.

Успішне об'єднання Shell і BP стало б одним з найбільших поглинань в історії нафтової промисловості. Колись компанії були близькими конкурентами - зі схожим розміром, охопленням і глобальним впливом - але їхні шляхи розійшлися в останні роки.

За останні 12 місяців акції Shell впали приблизно на 13% на лондонській біржі, ринкова вартість компанії становить 149 мільярдів фунтів стерлінгів. Це більш ніж удвічі перевищує ринкову капіталізацію BP у 56 мільярдів фунтів стерлінгів.