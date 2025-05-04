Shell может поглотить британского нефтяного гиганта - Bloomberg

Shell Plc работает с советниками над оценкой потенциального поглощения British Petroleum (BP), но ждет дальнейшего падения акций и цен на нефть, прежде чем решить, стоит ли подавать заявку, говорят люди, знакомые с этим вопросом.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По словам источников издания, в последние недели компания более серьезно обсуждает возможность и преимущества поглощения BP со своими советниками, но просит не называть их имен, поскольку эта информация является частной.

Акции BP уже потеряли почти треть своей стоимости за последние 12 месяцев, поскольку план выхода из кризиса не понравился инвесторам, а цены на нефть резко упали. Любое окончательное решение по поглощению, вероятно, будет зависеть от того, продолжит ли падение акций ВР, как говорят источники Bloomberg.

Переговоры находятся на ранней стадии, и Shell может решить сосредоточиться на выкупе акций и приобретении новых компаний, а не на мега-слиянии. Другие крупные энергетические компании также анализируют, захотят ли они участвовать в торгах за BP.

Успешное объединение Shell и BP стало бы одним из крупнейших поглощений в истории нефтяной промышленности. Когда-то компании были близкими конкурентами - с похожим размером, охватом и глобальным влиянием - но их пути разошлись в последние годы.

За последние 12 месяцев акции Shell упали примерно на 13% на лондонской бирже, рыночная стоимость компании составляет 149 миллиардов фунтов стерлингов. Это более чем вдвое превышает рыночную капитализацию BP в 56 миллиардов фунтов стерлингов.