Нафтогаз закупив ще 100 мільйонів кубометрів газу у польської Orlen
НАК "Нафтогаз України" і польська енергетична компанія Orlen підписали третю угоду на постачання 100 млн куб. м зрідженого природного газу (LNG).
Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
Загальний обсяг законтрактованого газу становить 300 млн кубометрів.
Газ постачатиметься зі США, проходитиме регазифікацію на терміналі у Свиноуйсьце (Польща) та транспортуватиметься до України через польську газотранспортну систему.
"Ми вже готуємося до наступного опалювального сезону, і такі контракти — важлива частина нашої стратегії щодо диверсифікації постачання та гарантування енергетичної стабільності країни", — зазначив очільник "Нафтогазу" Роман Чумак.
Нагадаємо:
Група "Нафтогаз" розпочала підготовку до опалювального сезону 2025/2026: закуповує газ та модернізує енергогенерацію.