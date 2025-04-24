Нафтогаз закупив ще 100 мільйонів кубометрів газу у польської Orlen

НАК "Нафтогаз України" і польська енергетична компанія Orlen підписали третю угоду на постачання 100 млн куб. м зрідженого природного газу (LNG).

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Загальний обсяг законтрактованого газу становить 300 млн кубометрів.

Газ постачатиметься зі США, проходитиме регазифікацію на терміналі у Свиноуйсьце (Польща) та транспортуватиметься до України через польську газотранспортну систему.

"Ми вже готуємося до наступного опалювального сезону, і такі контракти — важлива частина нашої стратегії щодо диверсифікації постачання та гарантування енергетичної стабільності країни", — зазначив очільник "Нафтогазу" Роман Чумак.

Нагадаємо:

Група "Нафтогаз" розпочала підготовку до опалювального сезону 2025/2026: закуповує газ та модернізує енергогенерацію.