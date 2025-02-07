Россия на пороге нефтяного кризиса: санкции США ударили по "теневому" флоту – Bloomberg

Санкции США против российского нефтяного флота грозят серьезными проблемами для экспорта страны.

Об этом пишет Bloomberg.

Ограничения, которые ввело Министерство финансов США 10 января, коснулись 161 танкера, используемых для перевозки нефти.

Из-за этого стоимость фрахта танкеров для доставки российской нефти Urals в Азию уже выросла почти на 50%. Кроме того, разница между ценами на нефть при отгрузке из России и ее прибытием в Азию, отражающая расходы на транспортировку, также значительно увеличилась.

"Россия рискует столкнуться с реальным кризисом в сфере морских перевозок", - пишет нефтяной стратег Bloomberg Джулиан Ли. Он отмечает, что хотя раньше были случаи искусственного завышения ставок на фрахт для обхода санкций, нынешняя ситуация существенно отличается.

По его словам, в черный список попали 265 танкеров, которые использовались для перевозки российской нефти. Из них 112 судов (26%) уже под санкциями США, а в целом с добавлением ограничений со стороны ЕС и Великобритании эта доля возрастает до 37%.

В прошлом году подсанкционные танкеры перевезли 45% всего российского нефтяного экспорта по морю. Если учесть суда, находящиеся под санкциями ЕС и Великобритании, этот показатель поднимается до 57%.

Кроме этого, на ситуацию влияет и состояние самого флота. Часть судов, которые ранее транспортировали иранскую нефть, сейчас используется для перевозки российских баррелей, но этого может оказаться недостаточно.

Аналитики считают, что если санкции не будут ослаблены, Россия столкнется с растущими затратами на транспортировку и потенциальными проблемами с экспортом нефти.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп готов удвоить санкции, чтобы заставить Россию прекратить войну против Украины, заявил его спецпредставитель по Украине и России Кит Келлог.

Поступления от продажи нефти в государственный бюджет России в январе были близкими к годовому минимуму из-за удешевления нефти и высоких выплат государственным нефтеперерабатывающим компаниям.