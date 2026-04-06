Найбільший виробник СПГ Росії заснував компанію з будівництва танкерів

Найбільший російський виробник скрапленого природного газу компанія "Новатек" заснував компанію для будівництва власних суден та плавучих об'єктів.

Про це повідомляє Reuters.

Керівник відділу закупівель для заводу СПГ "Новатек" Ілля Лущиков, який також очолює проект "Мурманськ-СПГ" керує новою компанією під назвою "Северный Инжиниринг", яка, згідно з даними російського реєстру, була заснована 25 березня.

Західні санкції, введені у 2022 році, значно обмежили доступність для Росії танкерів льодового класу для перевезення вантажів СПГ.

Компанія "Звезда", найсучасніший російський суднобудівник, що спеціалізується на будівництві великих танкерів льодового класу Arc7, здатних пробивати лід товщиною до двох метрів (6,6 футів), на сьогодні поставив лише один танкер класу Arc7 для заводу "Арктик-СПГ-2" компанії "Новатек".

Компанія "Новатек", яка володіє 60% проекту "Арктичний СПГ-2", заявила, що на верфі "Звезда" з часом буде побудовано 15 танкерів льодового класу Arc7.

