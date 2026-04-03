РФ у березні втратила половину доходів від нафти – та війна в Ірані усе перевернула

Податкові надходження Росії від нафти в березні впали майже вдвічі порівняно з минулим роком, але війна на Близькому Сході принесла Москві несподіване зростання доходів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Минулого місяця російські виробники сплатили 6,18 млрд доларів, нафтових податків, що на 48% менше, ніж рік тому, свідчать розрахунки Bloomberg. Сукупні нафтові й газові доходи федерального бюджету знизилися майже на 43% у річному вимірі.

Таке падіння пояснюється тим, що березневі податки розраховувалися за лютневими цінами на Urals, основний експортний сорт Росії. На той момент Urals у середньому коштувала менш як 45 доларів за барель, що значно нижче за 59 доларів за барель, закладених у бюджет країни на 2026 рік.

Скорочення податкових надходжень від нафтогазового сектору розширило дефіцит російського бюджету, тоді як економічне зростання сповільнюється, а витрати на війну проти України й далі виснажують ресурси.

Втім, уже з наступного місяця російський бюджет може отримати різкий приріст нафтових і газових доходів після того, як ціни на Urals у березні підскочили на тлі конфлікту на Близькому Сході. Наприкінці місяця нафта Urals із постачанням до Індії, одного з ключових покупців Росії, торгувалася вище 120 доларів за барель і з премією до еталонної Brent.

Війна з Іраном майже повністю перекрила Ормузьку протоку, ключовий маршрут для енергетичного експорту країн Перської затоки. Російська нафта не залежить від цього шляху, що робить її привабливішою для покупців в Азії.

Водночас, намагаючись стримати зростання цін на нафту, США дозволили широкій групі країн, включно з Індією, купувати великі обсяги російської нафти, яка вже перебуває в морі. Цей виняток додатково підживив азійський попит на російські барелі.

Завдяки різкому розвороту цін на нафту Москва більше не планує суттєвих скорочень бюджетних витрат і навіть може збільшити оборонні видатки, якщо війна проти України затягнеться, повідомили люди, обізнані з цими планами.

Водночас лідер РФ Володимир Путін уже кілька разів закликав уряд і нафтові компанії країни до стриманого підходу до витрат, оскільки високі ціни на нафту можуть виявитися тимчасовими.

Березневі нафтові доходи зросли до максимуму за п'ять місяців завдяки графіку сплати нафтових податків у Росії, за яким податок на прибуток здебільшого сплачують чотири рази на рік — у березні, квітні, липні та жовтні.

В'єтнам, Таїланд, Філіппіни, Індонезія та Шрі-Ланка активно замовляють російську нафту, підвищуючи ймовірність того, що попит на нафту в регіоні перевищить російську пропозицію.

13 березня США призупинили дію санкцій проти російської нафти, яка вже завантажена в танкери.