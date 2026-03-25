Суд покарав геофізика за продаж даних про нафтогазові родовища Львівщини

Суд призначив два роки умовного терміну геофізику, який продавав дані про нафтогазові родовища Львівщини.

Про це пише профільне видання ExPro з посиланням на відповідне рішення суду.

Геофізик, маючи службовий доступ до автоматизованої системи Sercel, незаконно скопіював конфіденційну інформацію про точки збудження сейсмічних хвиль, які фактично відображають місцеперебування нафтогазових родовищ у Львівській області, що призвело до її витоку.

Так, працюючи інженером з геофізичних робіт у ТОВ "Ентерпрайз ЛТД" (власник – Олег Буряк, директор – Ірина Козачук), він використав надані йому повноваження всупереч службовим обов'язкам та вирішив продати ці дані.

Обвинувачуваного прийняли на роботу до "Ентерпрайз ЛТД" на посаду інженера з геофізичних робіт до сейсморозвідувальної партії за строковим трудовим договором на час виконання 3D сейсморозвідувальних досліджень на Косівсько-Угерському полігоні з урахуванням ліцензійної ділянки Берестянська (третя частина ділянки) для державної компанії "Укргазвидобування".

Надалі він скопіював інформацію з системи на зовнішній носій, після чого встановив контакт із потенційним покупцем, якому спочатку передав тестові дані, а згодом узгодив продаж частини інформації. У підсумку він передав відомості про 750 точок родовищ за $37 тис., після чого був затриманий правоохоронцями у Києві.

Суд встановив, що обвинувачений умисно порушив вимоги законодавства та свої посадові обов'язки, здійснивши несанкціоноване копіювання інформації з обмеженим доступом і отримавши неправомірну вигоду за її передачу. Його дії кваліфіковано як витік захищеної інформації та одержання неправомірної вигоди працівником підприємства, який не є службовою особою.

Врахувавши щире каяття, відсутність попередніх судимостей і інші пом'якшувальні обставини, суд призначив йому покарання у вигляді 2 років позбавлення волі із забороною обіймати посади, пов'язані з доступом до такої інформації.

Водночас від відбування основного покарання його звільнено з випробуванням строком на 2 роки, залишивши в силі додаткове обмеження.

Нагадаємо:

Господарський суд Чернівецької області стягнув 386,46 млн грн боргу у "Чернівцігаз Збут" на користь "Нафтогаз Україна" за поставлений природний газ.