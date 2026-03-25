Нафта відреагувала на мирний план Трампа на Близькому Сході

Ціни на нафту впали приблизно на 4% на тлі перспектив можливого припинення вогню, яке могло б послабити перебої з постачанням із ключового нафтовидобувного регіону Близького Сходу, після повідомлень про те, що США передали Ірану план із 15 пунктів для завершення війни між ними.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 4,89 долара, або на 4,7%, до 99,60 долара за барель, після падіння до мінімуму 97,57 долара. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate знизилися на 3,54 долара, або на 3,8%, до 88,81 долара за барель, після просідання до 86,72 долара.

У вівторок обидва еталонні сорти зросли майже на 5%, але згодом скоротили це зростання на тлі волатильних торгів після закриття основної сесії.

"Очікування припинення вогню дещо зросли, і ринок рухається під впливом фіксації прибутку", — сказав головний стратег Nissan Securities Investment Хіроюкі Кікукава, чий підрозділ входить до Nissan Securities. "Але перспективи залишаються невизначеними щодо того, чи будуть переговори успішними, а це стримує продажі".

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що Сполучені Штати просуваються в переговорах щодо завершення війни з Іраном, тоді як джерело підтвердило, що Вашингтон передав Тегерану пропозицію врегулювання з 15 пунктів.

Ізраїльський Channel 2 повідомив, що США домагаються місячного припинення вогню для обговорення цього плану, який передбачає демонтаж ядерної програми Ірану, припинення підтримки проксі-груп і відновлення роботи Ормузької протоки.

Іран надіслав лист країнам-членам Міжнародної морської організації (ММО), в якому зазначено, що "неворожі судна" можуть здійснювати транзит через Ормузьку протоку, проте виключно за умови "координації з іранською владою".