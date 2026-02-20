Росіяни дронами атакували газову інфраструктуру на Полтавщині

Російські загарбники у ніч з 19 на 20 лютого атакували газову інфраструктуру у полтавській області.

Про це повідомляє голова правління НАК "Нафтогаз" Сергій Корецький.

Росіяни використовували ударні дрони для своєї атаки.

"Внаслідок атаки зафіксовано руйнування, на обʼєкті триває пожежа. До ліквідації наслідків залучені підрозділи ДСНС України", – написав Корецький.

З початку 2026 року ворог понад 20 разів атакував об'єкти Групи Нафтогаз.

Нагадаємо:

З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на інфраструктуру Групи "Нафтогаз". У 2025 році зафіксовано 229 атак — більше, ніж за попередні три роки разом.

Група Нафтогаз підписала чергову грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР, EBRD) на 85 млн євро для закупівлі газу.

Кошти будуть спрямовані на закупівлю додаткових обсягів імпортного газу, щоб частково компенсувати втрати власного видобутку внаслідок російських атак.