Ворог атакував транспортну та енергетичну інфраструктуру на Одещині

Через російський обстріл Одеської області 4 березня, було пошкоджено транспортну та енергетичну інфраструктуру регіону.

Проц е повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Травмовано четверо людей: двоє чоловіків 47 та 62 років, та двоє дітей: 11-річна дівчинка та 14-річний хлопець.

Стан одного з дорослих оцінено медиками як важкий, інші постраждалі - у стані середнього ступеня тяжкості. Їм надається уся необхідна медична допомога в повному обсязі", – йдеться у повідомленні.

Окрім цього внаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю, дорожнє покриття, автомобіль.

Кіпер додав, що на місцях працюють усі оперативні служби. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини росії проти цивільного населення.

Нагадаємо:

Від початку березня ворог наніс 18 ударів БпЛА та FPV-дронами по залізничній інфраструктурі – у середньому по шість на добу.

Зранку 4 березня на Миколаївщині ворожий безпілотник влучив у порожній поїзд, який прибув на технічне обслуговування.