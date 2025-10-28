В "Укренерго" показали графіки на 29 жовтня
Getty Images
У вівторок, 29 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Графіки передбачають погодинні відключення з 08:00 до 22:00 обсягом від 0,5 до 1,5 черги.
Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти
Для промисловості графіки обмеження потужності діятимуть з 07:00 до 22:00
В "Укренерго" попередили, що графіки можуть змінитися. "Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - порадили в компанії.