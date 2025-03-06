П'ятий за два тижні: окупанти знову пошкодили енергообʼєкт на Одещині

Під час атаки росіяни вдарили по енергооб'єкту ДТЕК в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Росія продовжує енергетичний терор Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено вже пʼятий енергообʼєкт ДТЕК за останні два тижні", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що енергетики безперервно працюють, щоб в першу чергу забезпечити світлом обʼєкти критичної інфраструктури та домівки там, де це технічно можливо зробити.

"Пошкодження складні, на їх усунення потрібен час", – повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо:

Увечері 4 березня росіяни вчетверте за два тижні вдарили по черговому енергооб'єкту ДТЕК в Одеській області.