Росіяни останнім часом вражають ТЕС ДТЕК балістичними ракетами

Віктор Волокіта — 10 листопада, 13:35
Фото: Getty Images. Ілюстративне фото

В Україні окремі ТЕС ДТЕК були атаковані за останній час 5-6 балістичними ракетами.

Про це повідомив СЕО Д.Трейдінг Дмитро Сахарук, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це вже не "шахеди", не крилаті ракети. Деякі наші ТЕС були атаковані 5-6 балістичними ракетами за останні удари", - сказав Сахарук під час спеціальної сесії щодо ситуації в енергосекторі України Київського безпекового форуму в понеділок.

Він зазначив, що запуск великої кількості балістичних ракет стали особливістю останніх атак по енергетиці, і тому особливо важливим стало підсилення ППО.

"Відновлення енергетики залежить від того, як нам вдається захищатися", - наголосив Сахарук.

Читайте також: "Нуль генерації". Наслідки рекордного удару балістикою по енергетиці

Нагадаємо:

На Донеччині зазнали уражень об'єкти вугільних підприємств внаслідок п'яти авіаударів керованими авіабомбами.

