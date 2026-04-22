Значні знеструмлення зафіксували у Сумській області після російських атак
Внаслідок дронових та артилерійських ударів по енергооб'єктах – на ранок є нові знеструмлення у Сумській області та ще трьох областях.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Внаслідок російських дронових атак на енергетичну інфраструктуру атак – на ранок найскладнішою є ситуація на Сумщині. Там знеструмлена значна кількість споживачів через пошкодження ворогом енергооб'єктів", – йдеться у повідомленні.
Також нові знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях.
Споживання електроенергії знижується. Сьогодні станом на 9:30, його рівень був на 5,7% нижчим, ніж в цей час у вівторок.
"Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 16:00", – йдеться у повідомленні.
