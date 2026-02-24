За пів року ворог 9 разів атакував Дарницьку ТЕЦ в Києві – Шмигаль

За чотири роки Росія завдала по Дарницькій ТЕЦ 13 ракетних та дронових атак, з яких 9 – за останні пів року.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що ця ТЕЦ забезпечувала теплом 500 тисяч людей у Києві.

"У січні через черговий удар станція припинили виробляти електроенергію. А на початку лютого сюди прилетіло 5 балістичних ракет — і зупинилося виробництво тепла. Без опалення залишилися понад 1100 багатоквартирних будинків, 118 шкіл та садочків, 18 лікарень", – поінформував міністр.

За його словами, українську енергетику цієї зими підтримують понад 40 країн і організацій. У 2025 році через Фонд підтримки енергетики було мобілізовано близько 600 млн євро. За час повномасштабної війни Україна отримала понад 2000 гуманітарних вантажів для енергосектору.

Нагадаємо:

Дарницька ТЕЦ в Києві 3 лютого отримала критичні ушкодження, і на відновлення її систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців, якщо не буде наступних нищівних ударів ворога.

Фахівці дослідили характер ушкоджень Дарницької ТЕЦ у Києві і склали список із понад 1100 багатоповерхівок, які до відновлення теплоенергоцентралі залишатимуться без теплопостачання.