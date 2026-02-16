Ціни нафти стабільні на тлі майбутніх перемовин США та Ірану

У понеділок нафта торгувалася без істотних змін, оскільки інвестори оцінювали вплив на ринок майбутніх переговорів між США та Іраном, спрямованих на деескалацію напруженості на тлі очікуваного збільшення поставок ОПЕК+.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 3 центи до 67,78 долара за барель о 03:58 за Гринвічем.

Нафта марки WTI коштувала 62,91 долара за барель, подорожчавши на 2 центи. У понеділок розрахунки за WTI не проводитимуться через свято в США.

Минулого тижня обидва бенчмарки продемонстрували тижневе зниження: Brent опустився приблизно на 0,5%, а WTI втратив 1% після того, як коментарі президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон може укласти угоду з Тегераном протягом наступного місяця, призвели до падіння цін у четвер.

Дві країни мають провести другий раунд переговорів у Женеві у вівторок після відновлення переговорів на початку цього місяця, спрямованих на вирішення багаторічного спору щодо ядерної програми Тегерана та запобігання новій військовій конфронтації.

"Оскільки обидві сторони, як очікується, будуть твердо дотримуватися своїх основних червоних ліній, очікування щодо досягнення угоди є низькими, і це, ймовірно, буде затишшям перед бурею", — сказав аналітик IG Market Тоні Сайкамор.

США відправили до регіону другий авіаносець і готуються до можливості тривалої військової кампанії, якщо переговори не увінчаються успіхом, повідомили Reuters американські чиновники.

У зв'язку з зростанням цін на нафту на тлі напруженості між США та Іраном, ОПЕК+ схиляються до відновлення збільшення видобутку з квітня після тримісячної паузи, щоб задовольнити піковий літній попит.

Очікується, що в понеділок активність на світових фінансових ринках буде стриманою, оскільки Китай, Південна Корея і Тайвань закриті на свята з нагоди китайського Нового року, а в США відзначають День президента.

У найближчій перспективі геополітичні події та дані про запаси залишатимуться основними чинниками волатильності, що зробить нафту вразливою до різких коливань в обидва боки, додала Сачдева.

