У четвер Кремль повідомив, що російське дизельне паливо почало надходити на світові ринки після укладення угоди з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня Трамп заявив, що Росія погодилася постачати дизельне паливо на світові ринки з метою зниження цін на паливо, а Москва після укладення угоди з 10 жовтня частково скасувала заборону на експорт дизельного палива.

"Дизельне паливо почало надходити на світові ринки, і очікується, що це матиме позитивний вплив на стабілізацію нафтових ринків, хоча цього буде недостатньо для їх повної стабілізації", — заявив журналістам прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков під час щоденної телефонної конференції.

За даними LSEG, опублікованими в середу, Росія відновила відвантаження дизельного палива з балтійського порту Приморськ.

Згідно з даними про судноплавство, 13 жовтня було завантажено танкер, що перевозив близько 40 000 метричних тонн дизельного палива з наднизьким вмістом сірки, який прямував до Марокко.

Трамп прагне знизити ціни на дизельне паливо в США напередодні проміжних виборів 3 листопада.

Росія відкинула європейську критику угоди щодо дизельного палива як "цинічну", з огляду на те, що Європа продовжує купувати певну кількість російської нафти та скрапленого природного газу.

Нагадаємо:

За підрахунками Reuters, доходи федерального бюджету Росії від податків на нафту та газ зростуть на 10% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, але загальний дохід від нафти та газу у січні-жовтні очікується на 14% менше, ніж за той же період минулого року.