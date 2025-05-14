Росія хоче інвестувати в газову інфраструктуру Малайзії

Росія розглядає можливість участі у розвитку газової інфраструктури Малайзії та постачання до неї свого зрідженого природного газу (СПГ).

Про це повідомляє Interfax.

"У нас є пропозиції по торгівлі газом і участі в розвитку газового ринку Малайзії, зокрема щодо інвестицій у термінали прийому, трубопровідні мережі та газосховища. Ці пропозиції наразі обговорюються, але для подальшої роботи потрібні прямі переговори між компаніями", — сказав міністр енергетики РФ Сергій Цивілєв.

Раніше заступник міністра енергетики РФ Роман Маршавін заявив, що Росія веде аналогічні перемовини з Індонезією. За його словами, обидві країни розвивають нафто- та газові хаби й зацікавлені у додаткових поставках.

Малайзія є одним із лідерів з виробництва СПГ в Азії. У 2023 році країна експортувала 26,8 млн тонн, маючи загальні потужності на 32 млн тонн. Водночас вона імпортувала 2,6 млн тонн при максимальній можливості імпорту в 7,3 млн тонн. Попри масштабні потужності, Малайзія поступово зменшує обсяги внутрішнього видобутку.

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