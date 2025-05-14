Россия хочет инвестировать в газовую инфраструктуру Малайзии

Россия рассматривает возможность участия в развитии газовой инфраструктуры Малайзии и поставки в нее своего сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщает Interfax.

"У нас есть предложения по торговле газом и участию в развитии газового рынка Малайзии, в частности по инвестициям в терминалы приема, трубопроводные сети и газохранилища. Эти предложения сейчас обсуждаются, но для дальнейшей работы нужны прямые переговоры между компаниями", - сказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Ранее заместитель министра энергетики РФ Роман Маршавин заявил, что Россия ведет аналогичные переговоры с Индонезией. По его словам, обе страны развивают нефте- и газовые хабы и заинтересованы в дополнительных поставках.

Малайзия является одним из лидеров по производству СПГ в Азии. В 2023 году страна экспортировала 26,8 млн тонн, имея общие мощности на 32 млн тонн. В то же время она импортировала 2,6 млн тонн при максимальной возможности импорта в 7,3 млн тонн. Несмотря на масштабные мощности, Малайзия постепенно уменьшает объемы внутренней добычи.

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