РФ вдвічі скоротила експорт дизеля в Африку через атаки на НПЗ

У лютому експорт російського дизельного пального до африканських країн впав майже вдвічі – до 684 тис. т проти 1,27 млн т у січні.

Про це пише The Moscow Times.

Зазначається ,що це пов'язано з атаками українських дронів на нафтопереробні заводи, що призвело до аварій і зупинки виробництва.

Також на 41% скоротилися постачання до Бразилії, а експорт у країни Південної Америки зменшився до нуля. Туреччина, яка залишається найбільшим ринком для російського дизеля, отримала на 12% менше – 1,13 млн т. Загальний морський експорт дизеля з Росії знизився на 15% – до 3,13 млн т.

Через аварії після атак дронів у лютому в Росії простоювали потужності на 3,5 млн т нафти.

Нагадаємо:

Китайські покупці знову почали активно купувати російську нафту ССТО (Східна Сибір – Тихий океан), оскільки ціни знизилися, а трейдери знайшли обхідні шляхи для доставлення вантажів попри санкції США.

Росія здійснила перше за понад десять років пряме постачання дизельного пального до Сирії, використавши танкер, що перебуває під санкціями США.