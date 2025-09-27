Росіяни атакували газовиків на Сумщині

Росія дроном атакувала працівників газової служби у Сумській області в той час, як вони ліквідовували наслідки обстрілу.

Про це повідомляє директор НАК "Нафтогаз" Сергій Корецький.

"Росіяни атакували наших газовиків на Сумщині. Аварійна бригада приїхала на виклик після чергового російського авіаудару в одне з сіл, щоб локалізувати пошкодження в газових мережах", – написав Корецький.

Атаку здійснил вже під час аварійних робіт, ворог направив дрон у службове авто газовиків. Авто було знищене, але обійшлось без жертв.

"Навіть в таких складних умовах прифронтових регіонів наші колеги працюють в посиленому режимі. Адже у більшості населених пунктів газ - це єдина можливість приготувати їжу, підігріти воду чи обігріти оселю", – додав Корецький.

Нагадаємо:

У ніч на 27 вересня російські загарбники вдарили по залізничній інфраструктурі Одеської області.