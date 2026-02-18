У РФ закінчуються гроші на нові нафтові свердловини: буріння на мінімумі за 3 роки

Російські нафтовидобувні компанії у 2025 році зменшили темпи буріння до найнижчого рівня за три роки, погіршивши перспективи зростання видобутку цього року на тлі того, що західні санкції та міцний рубль підривають доходи.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Торік бурові установки пробурили в Росія близько 29 140 кілометрів експлуатаційних свердловин, що на 3,4% менше, ніж у 2024 році, свідчать галузеві дані, з якими ознайомилося Bloomberg News.

Після рекордних темпів у перші місяці 2025 року активність почала сповільнюватися в червні, а в грудні впала приблизно на 16% порівняно з тим самим місяцем роком раніше, показують дані.

Сповільнення відбувається в умовах, коли російські виробники зазнають тиску через нижчі світові ціни на нафту, глибші знижки на їхні барелі через жорсткіші західні санкції та міцніший рубль, який зробив експорт менш прибутковим.

Тим часом Організація країн-експортерів нафти та її союзники переглядають, скільки їхні члени здатні видобувати в перспективі на роки вперед, прагнучи точніше узгодити квоти на видобуток із реальними можливостями учасників.

Видобуток у Росії, фактичного лідера ОПЕК+ разом із Саудівська Аравія, уже знижується два місяці поспіль на тлі експортних обмежень, а менші обсяги буріння можуть додатково посилити тиск, поки альянс зважує наступні кроки в політиці постачання.

Нагадаємо:

Посилення американських санкцій, що обвалило ціни на російську нафту до $40 за барель і нижче, призвело до низки банкрутств невеликих нафтових компаній у ключових видобувних регіонах Росії.