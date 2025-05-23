Росія знайшла покупця скрапленого газу: укладуть контракт на 3 роки

Москва і Манама ведуть фінальні переговори щодо угоди про постачання скрапленого природного газу (ЗПГ) терміном на три роки.

Про це пише Rueters,

За словами трьох джерел, обізнаних з перемовинами, мова йде про 1,5 мільйона тонн ЗПГ на рік — це приблизно 20 партій на рік.

Якщо угоду буде укладено, це стане першим подібним контрактом між Росією та Бахрейном і частиною стратегії Москви з розширення присутності на ринку ЗПГ, де вона конкурує зі США.

Обсяги поставок, як очікується, надійдуть із заводу "Ямал ЗПГ", контрольний пакет якого належить компанії "Новатек".

Бахрейн, де розташована П’ята флотилія ВМС США, прагне наростити імпорт газу, щоб покрити дефіцит під час пікових навантажень улітку. Минулого місяця країна вперше за шість років отримала партію ЗПГ.

Нагадаємо:

Світовий попит на скраплений природний газ (ЗПГ) до 2040 року збільшиться на 60%, прогнозує компанія Shell.