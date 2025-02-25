Попит на скраплений газ зросте на 60% – прогноз Shell

Світовий попит на скраплений природний газ (ЗПГ) до 2040 року збільшиться на 60%, прогнозує компанія Shell.

Про це пише Financial Times.

Згідно з щорічним прогнозом Shell, який базується на оцінках аналітичних компаній Wood Mackenzie та S&P Global Commodity Insights, новий показник на 10% перевищує минулорічний прогноз для цього ж періоду. Найбільше зростання попиту очікується в Китаї та Індії.

"Світова торгівля СПГ значно зросте до 2040 року завдяки економічному зростанню в Азії, необхідності декарбонізації важкої промисловості та транспорту, а також зростанню енергоємного технологічного сектору", – заявили в Shell.

Китай, найбільший у світі імпортер ЗПГ, активно розширює інфраструктуру для доставки газу та до 2030 року планує під'єднати до газопроводів ще 150 млн осіб. Індія також модернізує свою систему, щоб забезпечити газом 30 млн споживачів у найближчі п'ять років.

Попит на ЗПГ зріс після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Європейські країни стали ключовими покупцями скрапленого газу, щоб компенсувати скорочення постачання з Росії, що призвело до конкуренції з Азією за обмежені ресурси.

Європа залишатиметься великим споживачем ЗПГ і в 2030-х роках. "Континент продовжуватиме потребувати ЗПГ, щоб збалансувати зростаючу частку нестабільних відновлюваних джерел енергії та забезпечити енергетичну безпеку", – зазначили в Shell.

Європейські країни, зокрема Німеччина, активно розвивали інфраструктуру імпорту ЗПГ під час енергетичної кризи. Shell прогнозує, що в майбутньому ці потужності можуть бути використані для імпорту біо- або синтетичного ЗПГ, а також "зеленого" водню.

Нагадаємо:

Європейські ціни на газ досягли дворічного максимуму, оскільки холодна погода підвищила попит, прискоривши відбір газу зі сховищ регіону.