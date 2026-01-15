Росія хоче зробити Київ непридатним для життя – NYT

Масованими атаками на енергооб'єкти Києва Росія хоче зробити його непридатним для життя.

Про це пише New York Times.

Підкреслюється, що Київ знаходиться поза досяжністю російських наземних військ, але в межах досяжності вибухаючих безпілотників та ракет.

"Мета Росії — зробити його непридатним для життя. Хоча Київ чудово зберігся протягом років війни, він стає найбільш вразливим, коли погода стає холодною", – зазначає видання.

Йдеться, що коли в Києві настали глибокі зимові морози, Росія активізувала кампанію з виведення з ладу міської тепло- та електромережі.

Як пише NYT, ці атаки мають на меті підірвати моральний дух населення та змусити уряд піти на поступки в мирних переговорах, організованих за посередництва адміністрації Трампа.

Зазначається, що це не перший випадок, коли Київ, місто з трьома мільйонами населення, зазнає відключень електроенергії, оскільки Росія намагалася, але не змогла, заморозити найбільше місто України.

Однак цього року російські ракетні атаки та атаки безпілотників мають серйозні наслідки, підкреслює NYT.

Минулої п'ятниці Росія завдала ударів по трансформаторних підстанціях у Києві та його околицях. Ці удари призвели до відключення електроенергії в інших частинах країни, пише видання.

Росія також завдала ударів по всіх трьох електростанціях у Києві, що працюють на природному газі та вугіллі, відключивши внутрішні джерела тепла та електроенергії міста.

Нагадаємо:

Наразі Київ живе за екстреними графіками відключень світла. Погодинні графіки не діють. Енергетики працюють 24/7, долаючи наслідки надзвичайної ситуації.

Близько 300 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення (З тих 6000, де не було теплопостачання після масованої атаки на столицю 9 січня).