У Києві без опалення залишаються 300 будинків – Кличко

Близько 300 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення.

Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.

"На сьогодні близько 300 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення.

(З тих 6000, де не було теплопостачання після масованої атаки на столицю 9 січня)", – написав він у Телеграм.

Вчора без тепла у столиці було на 400 багатоповерхових будинків.

Комунальники продовжують цілодобово ремонтувати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру, запевнив міський голова.

У той же час, ситуація ж з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною. Наразі Київ живе за екстреними графіками відключень світла. Погодинні графіки не діють. Енергетики теж працюють 24/7, долаючи наслідки надзвичайної ситуації.

"Місто заживило обʼєкти критичної інфраструктури потужними генераторами та мобільними котельнями. Підʼєднують до генераторів і теплопункти деяких великих багатоповерхівок, де немає тепла і світла вже шосту добу. Працюють у столиці понад 1200 пунктів обігріву", – зазначив Кличко.

"Ми робимо все, що можемо в цих умовах. Але ситуація дуже складна. І в енергетиці, і з погодними умовами", – додав голова міста.

Нагадаємо:

Раніше Київський міський голова заявив, що напередодні масованої атаки Росії на столицю України доповів уряду про підготовку і можливі наслідки сильних пошкоджень критичної інфраструктури, але зусилля тоді не були скоординовані.

14 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Також буде утворений штаб щодо координації ситуації в Києві, який діятиме постійно.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що ситуація в Києві із забезпеченням електроенергією та теплом дуже складна, подібного масштабу – вперше за 4 роки війни. Близько 400 багатоповерхових будинків Києва залишалися без опалення.

Раніше Кличко у відповідь на звинувачення Зеленського заявив, що він, як мер, і всі міські служби роблять все, щоб утримати забезпечення життєдіяльності міста під час надзвичайної ситуації у енергосистемі.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у столиці "зробили дуже мало", маючи на увазі підготовку до надзвичайної ситуації у енергосистемі.

Раніше перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Київ набагато гірше підготувався до російських масованих ударів по енергооб'єктах, ніж Харків.

Ситуація із відключеннями світла у столиці України може покращитися вже з вечора 15 січня, якщо не буде нових російських ударів, повідомила премʼєрміністерка Юлія Свириденко.