Росіяни третій день поспіль масовано атакують об’єкти Нафтогазу

З самого ранку 6 липня росіяни масовано били по газовидобувних об'єктах Групи Нафтогаз на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Унаслідок удару на одному з об'єктів виникла пожежа. Постраждав один працівник. Йому надали домедичну допомогу, після чого госпіталізували.

Через певний час росіяни завдали повторного удару по об'єкту, намагаючись спричинити ще більші руйнування.

Роботу атакованого об'єкта зупинено. Оцінка наслідків атак буде проведена після відбою повітряної тривоги в регіоні.

Нагадаємо:

У неділю 5 липня російські загарбники вчергове цілеспрямовано атакували видобувні активи Група Нафтогаз. Під ударами одразу низка обʼєктів на Полтавщині, Харківщині та Сумщині.

Російські дрони вранці 4 липня атакували один із газовидобувних активів групи Нафтогаз у Полтавській області, на об'єкті виникла пожежа, роботу підприємства зупинили.