Росіяни другий день безперервно атакують видобувні обʼєкти "Нафтогазу"

Росіяни другий день поспіль атакують обʼєкти Нафтогазу

У неділю 5 липня російські загарбники вчергове цілеспрямовано атакували видобувні активи Група "Нафтогаз". Під ударами одразу низка обʼєктів на Полтавщині, Харківщині та Сумщині.

Про це повідомляє голова правління НАК "Нафтогаз" Сергій Корецький.

"Ворог атакує виробничі підприємства дронами різного типу, в тому числі реактивними. Обстріл триває практично безперервно з вчорашнього ранку", – зазначив Корецький.

На низці об'єктів видобутку виникли масштабні пожежі. Є значні руйнування, роботу обладнання зупинено.

Водночас, за словами Корецького, серед працівників немає постраждалих.

"Визначити масштаб руйнувань наразі неможливо. Оцінка наслідків можлива лише, коли це дозволить безпекова ситуація", – додав Корецький.

Нагадаємо:

Російські дрони вранці 4 липня атакували один із газовидобувних активів групи "Нафтогаз" у Полтавській області, на об'єкті виникла пожежа, роботу підприємства зупинили.