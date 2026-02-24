Внаслідок ворожої атаки зупинив роботу об'єкт "Нафтогазу" на Харківщині

Впродовж 24 лютого Росія атакує газовидобувний об'єкт "Нафтогазу" на Харківщині із застосуванням дронів.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Атака триває. Зафіксовано пошкодження. Роботу обʼєкту зупинено", – зазначив він.

Відразу після завершення повітряної тривоги фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС зможуть приступити до ліквідації наслідків обстрілів.

За словами Корецького, тільки з початку року російські війська здійснили вже 26 атак на об'єкти Групи Нафтогаз.

Нагадаємо:

З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на інфраструктуру Групи "Нафтогаз". У 2025 році зафіксовано 229 атак — більше, ніж за попередні три роки разом.