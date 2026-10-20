Вночі РФ атакувала енергетику семи областей

Вночі та вранці Росія атакувала енергетичні об'єкти у Кіровоградській, Житомирській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики.

Внаслідок ударів частина споживачів залишилася без електропостачання. Частині з них уже повернули світло, а ремонтні роботи продовжуються всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

У прифронтових та прикордонних регіонах через постійні обстріли та бойові дії також є нові знеструмлення у Запорізькій, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Крім того, внаслідок негоди повністю або частково знеструмлені 9 населених пунктів в Одеській та Дніпропетровській областях, повідомляє Укренерго.

Там додають, що внаслідок російських атак до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень обсягом до 2 черг. Це означає, що світла може не бути до 8 годин на добу.

Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі може змінитись, а обсяги відключень – зрости.

Водночас споживання електроенергії знизилося. Вранці воно було на 2,6 меншим, ніж у понеділок, через сонячну погоду в частині України, яка зумовлює вищу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Наостанок у відомствах закликають обмежувати користування потужними електроприладами в пікові години – з 16:00 до 22:00 – щоб уникнути перевантажень енергосистеми та не спричинити додаткових аварій.

Нагадаємо:

Внаслідок російської атаки на енергетику Одещини станом на 10:00 у вівторок близько 32,7 тис. родин залишалися без світла.