Росіяни знов атакували енергооб'єкти у кількох регіонах України

Вночі проти 2 березня російська армія знову атакувала обʼєкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах України.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Внаслідок чого є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій та Сумській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у частині регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

"Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону", – поінформували у відомстві.

Нагадаємо:

Cтаном на 27 лютого через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишались без електропостачання.