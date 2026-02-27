Після обстрілів частина громад в 5 областях залишається без світла

Cтаном на 27 лютого через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням. Енергетики виходять на об'єкти одразу після відбою тривог і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити домівки, лікарні, школи та підприємства", – зазначають в Міненерго.

Йдеться, що сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств — графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення.

Нагадаємо:

Станом на 26 лютого внаслідок комбінованої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській та Харківській областях залишалась без електропостачання.