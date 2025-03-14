Санкції США обвалили експорт нафти "тіньовим флотом" РФ майже на чверть

Експорт російської нафти морем у лютому знизився на 9% порівняно з січнем, однак найбільш помітною зміною стало різке скорочення поставок через "тіньові" танкери — на 21%.

Про це йдеться у звіті аналітичного агентства CREA.

У лютому 356 суден експортували російську нафту та нафтопродукти, з них 167 належали до так званого "тіньового флоту". У лютому експорт нафти РФ цими суднами впав на 21%, порівняно із січнем.

Водночас обсяги нафти, що транспортувалася судами, які належать або застраховані країнами G7+, зросли на 15% за той самий період, йдеться у звіті.

"Ця зміна свідчить про те, що санкції Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC), запроваджені в січні, могли мати реальний вплив на російські потоки нафти", - пише агентство.

Крім того, зниження цінової межі до 30 доларів за барель призвело б до скорочення доходів Росії від експорту нафти на 41% (136 млрд євро) з моменту запровадження санкцій у грудні 2022 року до кінця лютого 2025 року. Лише у лютому така цінова межа зменшила б російські доходи на 40% (4,26 млрд євро).

Загалом ситуація "виглядає позитивною", пише агентство. У лютому на "тіньовий" флот припадало лише 56% загального обсягу поставок сирої нафти, тоді як у січні цей показник становив 65%. Частка експорту сирої нафти через ці судна знизилася з 85% до 75%, а транспортування нафтопродуктів "тіньовим" флотом скоротилося з 40% до 32%.

Нагадаємо:

Росія скоротила експорт нафтопродуктів у лютому після січневого зростання постачання дизельного пального, проте потоки сирої нафти посились.