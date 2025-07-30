"Росатом" просить бюджетної підтримки через дорогі кредити

Після стрибка ключової ставки держкорпорації РФ масово звертаються до уряду за допомогою. Тепер субсидії просить і "Росатом", який не витримує вартості кредитів.

Про це пише The Moscow Times.

Державна корпорація "Росатом" звернулася до уряду з проханням про бюджетну підтримку через різке подорожчання кредитів.

Гендиректор компанії Олексій Лихачов уточнив, що йдеться або про субсидування процентних ставок, або про надання "особливих фінансових ресурсів" для реалізації проектів.

"Росатом" управляє 11 АЕС і забезпечує близько 20% усієї електроенергії в РФ. Після підняття ключової ставки Центробанком багато великих компаній опинилися на межі фінансової кризи. За оцінками Центру макроекономічного аналізу, на підприємства, які звертаються за держдопомогою, припадає майже п’ята частина економіки.