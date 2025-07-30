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"Росатом" просит бюджетной поддержки из-за дорогих кредитов

Алексей Артемчук — 30 июля, 19:29
Росатом просит бюджетной поддержки из-за дорогих кредитов
Getty Images

После скачка ключевой ставки госкорпорации РФ массово обращаются к правительству за помощью. Теперь субсидии просит и "Росатом", который не выдерживает стоимости кредитов.

Об этом пишет The Moscow Times.

Государственная корпорация "Росатом" обратилась к правительству с просьбой о бюджетной поддержке из-за резкого подорожания кредитов.

Гендиректор компании Алексей Лихачев уточнил, что речь идет либо о субсидировании процентных ставок, либо о предоставлении "особых финансовых ресурсов" для реализации проектов.

"Росатом" управляет 11 АЭС и обеспечивает около 20% всей электроэнергии в РФ. После поднятия ключевой ставки Центробанком многие крупные компании оказались на грани финансового кризиса. По оценкам Центра макроэкономического анализа, на предприятия, которые обращаются за госпомощью, приходится почти пятая часть экономики.

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