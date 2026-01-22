В Міненерго поінформували про ситуацію з пальним в Україні

Ринок пального в Україні функціонує стабільно та повністю забезпечений необхідним ресурсом.

Про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

"Традиційно січень є періодом низького сезонного споживання. Проте нинішні реалії, зокрема активна робота генераторів, підтримують попит на пальне. Попри це, завдяки злагодженим діям уряду та операторів ринку, цей попит стабільно покривається", - підкреслив він.

За його словами, від початку року в Україну вже імпортовано понад 344 тисячі тонн пального.

Колісник підкреслив, що ключовим фактором стабільності на ринку є саме диверсифікація шляхів постачання – паливо надходить автомобільним, залізничним та морським транспортом.

Крім цього, як він наголосив, поточна логістична ситуація не створює підстав для цінових коливань, дефіциту або дестабілізації ринку.

"Ціноутворення на ринку пального визначається комплексом факторів, включно зі світовими цінами та податковою політикою. Логістика не створює підстав для для цінових коливань або дефіциту", – зазначив заступник міністра.

Нагадаємо:

В середині січня директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн поінформував, що в Україні може зрости вартість палива, але не через попит, а внаслідок низки інших факторів.