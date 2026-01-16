Експерт спрогнозував, на скільки може подорожчати в Україні пальне за пару тижнів

В Україні може зрости вартість палива, але не через попит, а через два низку інших факторів.

Про це повідомив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

Він зазначив, що за два тижні нового року нафта подорожчала на 10% – з $60 до $66/барр. Дизпальне подорожчало на $60/т, або на 2,5 грн/л.

Крім того, як він підкреслив, долар за два тижні січня додав 1 грн, євро – трохи менше.

"Для вартості пального це найвпливовіший фактор, бо нафтопродукти – це виключно імпорт. 1 грн в курсі долару – це рахуйте понад 80 коп./л", – поінформував експерт.

Отже, за його словами, сумарно підвищення котирувань та валютного курсу вже сформувало підвищення закупівельної вартості пального на понад 3 грн/л.

"1 січня ринок вже проковтнув за рахунок націнки 1,5-2,25 грн/л, ще 3 грн не потягне. Отже, якщо нічого не зміниться, за пару тижні можемо отримати 2 грн/л гарантовано", – прогнозує Куюн.

Він також повідомляє, що наразі фіксується підвищення попиту на пальне. Епіцентр – столичний регіон, де реалізація по мережах підвищилась на 25-40%.

"Проте пального більш ніж достатньо. У грудні біло імпортовано понад 800 тис. т дизпального – рекорд за всю 30-річну історію спостережень. Це при споживанні 550-600 тис. т. Також стабільно тривають поточні постачання", – зазначив експерт.

Нагадаємо:

Як заявив перший віцепрем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль, попри атаки ворога Україна має достатні запаси пального та працюючі маршрути постійного постачання.

"Від початку цього року вже імпортовано понад 220 тис. тонн палива. Щодня в Україну заходять тисячі тонн бензину та дизелю", – інформує міністр.