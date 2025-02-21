Россия продлила запрет на экспорт бензина

Власти РФ решили продлить запрет на экспорт автобензина для непроизводителей с 1 марта сроком на полгода.

Об этом говорится в сообщении правительства, сообщает отраслевое издание enkorr.

"Вице-премьер Александр Новак поддержал решение о запрете экспорта бензина для компаний, которые его не производят, на период с 1 марта по 31 августа текущего года с целью балансировки рынка в период повышенного спроса", - сообщило правительство.

Нефтеперерабатывающим заводам и нефтяным компаниям, которые ими владеют, экспорт топлива будет разрешен.

Напомним:

Как сообщал Reuters, стоимость оптовых партий автобензинов и дизтоплива снизилась на санкт-петербургской международной товарно-сырьевой бирже за период с 10 по 14 февраля на фоне успокаивающих для покупателей новостей о возвращении в работу крупных НПЗ и возможном запрете на экспорт бензина, показали данные биржи и трейдеров.

В конце января правительство РФ приняло решение о продлении запрета на экспорт автобензина на февраль для всех, кроме производителей топлива.