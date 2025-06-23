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Армія РФ пошкодила електричні мережі в Києві

Альона Кириченко — 23 червня, 11:55
Армія РФ пошкодила електричні мережі в Києві
Getty Images

Вночі проти 23 червня російська армія пошкодила електричні мережі в Києві.

Про це повідомляє ДТЕК.

"Чергова надзвичайно важка ніч для столиці. Постраждали також електричні мережі, зокрема один з трансформаторних пунктів ДТЕК", – йдеться в повідомленні.

За інформацією компанії, вночі енергетики повернули електрику для понад 300 осель за резервними схемами. Наразі всі кияни зі світлом.

Нагадаємо:

6 червня через обстріли російських окупантів 2167 родин лівого берега Києва були тимчасово без електропостачання.

17 червня через обстріли російських окупантів 1148 осель киян залишились без світла.

ДТЕК електроенергія Київ війна

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