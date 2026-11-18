Новий чат-бот від ДТЕК та Національної платформи ОСББ допоможе швидше реагувати на аварії зі світлом.

У компанії ДТЕК пояснили, як це працюватиме.

"Якщо в багатоквартирному будинку зникло світло через аварію, його представник може подати одну заявку від усіх мешканців", – розповіли у компанії.

Національна платформа ОСББ перевірить інформацію, за потреби уточнить деталі й передасть заявку до ДТЕК. Підтверджені заявки матимуть найвищий пріоритет.

"Такий шлях дозволить швидше з'ясувати, де сталася аварія, у мережах ДТЕК чи всередині будинку, і одразу підключити фахівців, які можуть її усунути", – говориться у повідомленні.

Для того, щоб подати заявку, слід пройти перевірку в Telegram-боті як представник ОСББ, ЖБК або керуючої компанії. За отриманим посиланням можна приєднайтеся до закритої групи Національної платформи ОСББ. У гілці свого району потрібно натиснути "Подати заявку" й дати відповіді на запитання чат-бота.

"Якщо одного виїзду бригади замало, фахівець ДТЕК залишатиметься на зв'язку з представником будинку та Національною платформою ОСББ, доки світло не повернеться", – додали у ДТЕК.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що ДТЕК Київські електромережі розпочинає співпрацю з урядовою "гарячою лінією": мешканці столиці телефоном можуть отримувати інформацію про електропостачання.