РФ намагається зірвати підготовку України до зими, атакуючи енергоінфраструктуру – Зеленський

Російська Федерація намагається зірвати підготовку України до зими, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

"Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими, завдаючи ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. При чому це стосується не тільки генерації електрики та тепла, але й видобутку нашого природного газу", – сказав він.

Зеленський наголосив, що "ми надзвичайно цінуємо допомогу, яку Норвегія надає Україні саме для закупівлі газу". Він підкреслив, що торік приблизно мільйон українських сімей були з теплом в оселях саме завдяки підтримці Норвегії.

"Цього року виклики також значні. Вже є рішення Норвегії щодо підтримки наших закупівель газу, і дуже розраховуємо на наступні кроки Норвегії", – зазначив президент.

Нагадаємо:

У ніч на 6 серпня росія здійснила цілеспрямовану атаку на компресорну станцію Оператора ГТС України в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону.

Об'єкт був задіяний в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, та по якому вже поставлявся LNG зі США та тестові обсяги азербайджанського газу.

У ніч на 19 серпня російські окупаційні війська атакували один із виробничих об’єктів газотранспортної системи України.

У ніч з 20 на 21 серпня під час повітряної атаки росіян зазнав удару один із об’єктів газотранспортної системи України.