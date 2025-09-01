РФ атакувала критичну інфраструктуру Сумщини: є знеструмлення

Зранку 1 вересня унаслідок дронової атаки армії рф на критичну інфраструктуру Сумщини знеструмлені м. Шостка та Шосткинський район.

Про це інформує "Сумиобленерго".

Зазначається, що перерва в розподілі електроенергії тимчасова. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо:

31 серпня у Ніжині російський "Шахед" влучив в одне з підприємств критичної інфраструктури, внаслідок цього в місті наразі не стало води та світла.