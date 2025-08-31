Українська правда
У Ніжині російський "Шахед" пшкодив критичну інфраструктуру

Андрій Муравський — 31 серпня, 11:50
У Ніжині російський "Шахед" влучив в одне з підприємств критичної інфраструктури, внаслідок цього в місті наразі немає води та світла.

Про це "Суспільному" повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола.

"Після завершення тривоги фахівці будуть з'ясовувати рівень пошкоджень і які будуть наслідки для міста. Потерпілі наразі відсутні. Попередньо, щодо пошкоджень цивільної інфраструктури, поки немає інформації, поки не виїхали на місце", — зазначив він.

За повідомленням Ніжинського водоканалу, водопостачання протягом дня забезпечуватимуть генератори з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 21:00 години (у разі, якщо не відновиться електропостачання до вечора).

Ніжинців просять терміново зробити запаси води.

Нагадаємо:

У ніч на 31 серпня противник атакував 142 БпЛА, Повітряні сили повідомили про збиття та подавлення 126 з них.

Також повідомлялося, що Росія масовано атакувала Одеський район ударними безпілотниками, найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці.

ДТЕК повідомив, що вночі було атаковано чотири енергетичні обʼєкти.

