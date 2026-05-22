Компанія з групи Тищенка планує побудувати вітроелектростанцію на Житомирщині

У Житомирській області розпочалися громадські обговорення проєкту будівництва вітроелектростанції ТОВ "Бердичівський Вінд Парк".

Про це повідомляє профільне видання ExPro із посиланням на реєстр оцінки впливу на довкілля.

Проєкт передбачає встановлення 10 сучасних вітроенергетичних установок одиничною потужністю від 4,5 МВт до 8 МВт.

Загальна встановлена потужність вітроелектростанції становитиме 57 МВт.

Згідно з документацією, остаточні моделі турбін визначатимуться на етапі робочого проєктування.

Передбачені технічні характеристики включають висоту башти від 120 до 180 м та діаметр ротора до 180 м. Максимальна висота ВЕУ до крайньої точки лопаті становитиме до 179 м.

Очікується, що щорічна генерація електроенергії ВЕС становитиме близько 140-180 тис. МВт-год.

Передача електроенергії здійснюватиметься кабельними лініями 35 кВ до підстанцій 35/110 кВ у Гришковецькій громаді. Площа земельних ділянок, відведених під проєкт, становить 16,3 га.

ТОВ "Бердичівський Вінд Парк" зареєстроване у червні 2024 року у селі Половецьке Бердичівського району Житомирської області.

Засновниками компанії є Костянтин Тищенко та Всеволод Тищенко, яким належить по 50% статутного капіталу.

НАБУ і САП підозрювали бізнесмена Сергія Тищенка у співорганізації разом з екснардепом Сергієм Пашинським заволодіння нафтопродуктами Сергія Курченка, які були арештовані та підлягали націоналізації.

За даними НАБУ і САП, унаслідок діяльності організації у 2014-2018 роках держава зазнала збитків на суму 817 млн грн.

