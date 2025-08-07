Внаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині підрозділ ДТЕК зазнав пошкоджень

Вчора, 6 серпня, зранку один з підрозділів ДТЕК опинився під обстрілом під час удару ворожих FPV-дронів по Дніпропетровській області.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

За інформацією компанії, внаслідок атаки загорілося енергообладнання, працівники не постраждали.

ДСНС оперативно ліквідували пожежу, після чого енергетики одразу взялись до роботи, повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо:

За перші 6 місяців 2025 року енергетики ДТЕК відремонтували 1441 енергооб'єкт, пошкоджений через бойові дії. Це майже стільки ж, скільки було відновлено за весь 2024 рік.