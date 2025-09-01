На Дніпропетровщині працівники ДТЕК потрапили під ворожий обстріл

На Дніпропетровщині 29 серпня, коли енергетики ДТЕК проводили аварійні роботи поблизу лінії фронту, ворожий дрон влучив у службову автівку.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Йдеться, що авто згоріло вщент разом із усім обладнанням.

"Наші колеги встигли врятуватися і ніхто не постраждав. Попри щоденну небезпеку, енергетики продовжують нести світло в умовах війни", – зазначили в ДТЕК.

Нагадаємо:

6 серпня зранку один з підрозділів ДТЕК опинився під обстрілом під час удару ворожих FPV-дронів по Дніпропетровській області. Внаслідок атаки загорілося енергообладнання, працівники не постраждали.