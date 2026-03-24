Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

На Тернопільщині БПЛА атакували енергооб'єкти: в області фіксують перебої зі світлом

Віктор Волокіта — 24 березня, 20:30
На Тернопільщині БПЛА атакували енергооб'єкти: в області фіксують перебої зі світлом
На Тернопільщині БПЛА атакували енергооб'єкти
Фото: Getty Images

На Тернопільщині 24 березня в результаті масованої російської дронової атаки є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури та адмінбудівлю.

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

За його інформацією, пожежі ліквідовано, загиблих та постраждалих серед жителів немає.

"В області фіксуються перебої з електропостачанням. Енергетики працюють над тим, щоб відновити його якнайшвидше та одразу приступити до відновлювальних робіт на пошкодженому об'єкті", - зазначив Пастух.

Нагадаємо:

У ніч на 24 березня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах України, через що частина споживачів залишилася без електропостачання.

електроенергія енергетика війна

війна

На Тернопільщині БПЛА атакували енергооб'єкти: в області фіксують перебої зі світлом
Останні новини