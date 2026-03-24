“Нафтогаз” витратив понад $180 мільйонів на підтримку Сил Оборони

"Нафтогаз" за час повномасштабного вторгнення Росії витратив на підтримку Сил Оборони 180 млн дол.

Про це повідомив директор "Нафтогазу" Сергій Корецький в коментарі для New York Times.

Також компанія спрямувала частину устаткування для захисту українських міст.

Аналітики вважають, що в сучасних умовах фінансування енергетичними компаніями захисту своїх об'єктів від дронів – необхідність для всієї енергетичної галузі.

"Щоб запускати дрони, не обов'язково бути Росією чи Іраном. Це може зробити і мафіозі, і людина, яка має особисту ворожнечу", – зазначив Кліфф Купчан, директор компанії з консалтингу щодо політичних ризиків Eurasia Group.

Також Корецький заявив, що "Нафтогаз" не тільки фінансує обладнання для Сил Оборони, але й самостійно будує на своїх об'єктах бетонні захисні споруди та планує "ховати" у підземних бункерах важливі насосні станції та інше цінне обладнання.

Видання пише, що це може стати прикладом для країн Близького Сходу, енергетичні компанії яких вже понад 3 тижні потерпають від атак іранських дронів та ракет.

Доповнено о 16:35: Прес-служба Групи Нафтогаз:

"Йдеться про загальну підтримку Сил Оборони та гуманітарні цілі з боку підприємств Групи Нафтогаз з початку повномасштабного вторгнення.

Видання The New York Times, яке стало першоджерелом цієї інформації, згодом уточнило формулювання у своєму матеріалі."

Редакція ЕП переписала новину та доповнила її позицією Нафтогазу, оскільки першоджерело неправильно трактувало слова Корецького про 180 млн доларів. Оригінальний текст New York Times також відредагували.

Читайте також Чи можна було підготувати енергетику до зими краще?

Нагадаємо:

На початку березня українські експерти з питань безпеки та протидії БпЛА поїхали до Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії, щоб допомогти цим країнам у боротьбі з іранськими дронами.